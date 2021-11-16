Папа римский наградил журналистов за хорошие статьи о педофилии

Папа римский Франциск вручил журналистам награды за статьи о педофилии среди католических священнослужителей, поблагодарив их от лица всей Церкви за «поиски истины», которая делает людей свободными. Об этом сообщает издание Vatican News.

«Благодарю вас за то, что вы рассказываете нам о том, что не так в нашей церкви. <...> А также за голос, который вы даете жертвам насилия. Благодарю за это», — заявил Франциск.

Папа вручил Орден Пия ІХ корреспонденту агентства Reuters Филиппу Пуллелле и журналистке Валентина Алазраки.

«Журналистика – это не настолько профессия, сколько миссия. <...> Ваша миссия состоит в том, чтобы сделать мир менее мрачным, чтобы люди смотрели на других с большей осознанностью и доверием», — отметил понтифик.

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В завершение своей речи Франциск заявил, что католическая Церковь — это не политическая организация или транснациональная корпорация с коммерческим интересом — для нее важны только вечные истины.

«Церковь состоит из грешных людей и существует для того, чтобы отражать свет Другого, свет Иисуса, подобно тому, как луна отражает свет солнца. Церковь существует для того, чтобы нести миру слово Иисуса и позволить сегодня встречу с живым Христом», — произнес папа римский.

Ранее в Ватикане вновь заговорили о возможном добровольном отречении от Святого престола папы римского.