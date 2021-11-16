«Это недопустимо». Милонов раскритиковал российских депутатов за жалобы на недоедание

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на критику коллеги-парламентария Елены Драпеко в адрес думской столовой. Замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» ранее посетовала, что точка питания работает не круглосуточно, да и наесться там сложно.

«Мне приходится приносить "лотки" с едой из дома, это ужасно все. <…> Самая серьезная проблема с питанием у нас в Думе у мужчин, которые готовить не умеют. А жены многих депутатов живут в регионах, мало, кто сюда [в Москву] привез жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», — обратила внимание Драпеко.

По словам Милонова, жалобы со стороны народных избранников «неуместны», пусть и с питанием в Госдуме действительно «есть проблемы». Единоросс запретил парламентариям жаловаться и посоветовал активнее пользоваться сервисами доставки еды.

«Можно заказать доставку, взять еду из дома, отправить помощников за едой. Тут жаловаться не надо, я бы вообще запретил коллегам жаловаться. Недопустимо это. Однако с питанием проблемы бывают, у нас сложная, ответственная работа, даже и времени в день заседаний на обед может не хватать. Но еще раз, это не жалоба, а лишь мнение, не более того, депутаты — люди обеспеченные и жаловаться не должны», — подчеркнул Виталий Милонов.

Ранее представитель «Единой России» выступал против смены пола и утверждал, что люди могут пойти на подобные преобразования лишь под воздействием нечистой силы.