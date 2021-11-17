Избранники новые, идеи старые. Что не так с партией «Новые люди»

Свежеиспеченная партия «Новые люди», слепленная лишь в марте 2020 года, смогла с первого же раза покорить Госдуму. И, таким образом, стала единственной из «малых» партий, кому это удалось в последнем электоральном цикле. Рывок прямо со старта невероятный. Но что такого принципиально нового предлагают эти люди? В чем феномен этой партии, показывающей такие результаты, разбиралась «Политика Сегодня».

Политологи отмечают, что революционных идей «Новые люди» российским избирателям пока не предложили. Скорее, это некое осторожное возвращение к либеральным ценностям, которые после чрезмерной популяризации или, вернее сказать, насаживания в 90-е годы, в нулевые были столь же безапелляционно отвергнуты. Да, это акцент на образованную часть общества, на малый бизнес, предпринимателей. Но похожие игроки на политическом поле уже есть, например, Партия Роста.

Почему же на последних выборах выстрелили именно «новые»? Скорее всего, сыграл расчет на «новизну», пусть даже речь о названии. Как раз потому, что старые лица, которые мы все наблюдаем в Думе уже 20 лет, приелись. Так и появилась новая политическая сила предпринимателя Алексея Нечаева. И это нормальный политический процесс, объяснил политический консультант Вадим Березиков.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

При этом существует версия, что партия «Новые люди» была создана искусственно, сверху, чтобы размыть голоса оппозиции. Но собеседник «ПС» считает, что это политическое новообразование создавалось иначе:

«Да, я согласен с тем, что это — проект, но не проект Кремля, а как раз самого Нечаева и его партнеров по Faberlic. И они, действительно, подошли к нему, как к бизнес-проекту. Это люди из бизнеса, и они знают, насколько важно планирование, какое большое значение имеет стратегия, как важны неожиданные ходы, для конкурентов в том числе».

Так, многие отмечали, что в 2021-м году самая креативная избирательная кампания была у «Новых людей». Это и громкие заявления ярких медийных личностей, сторонников партии, и харизматичные лидеры, например, Сардана Авксентьева, и правильное медиапланирование. И еще много составляющих успешного продвижения, которые другим партиям никто делать не запрещал… Но не все решались на такие акции, как в Петербурге, когда по Мойке проплыл огромный бюллетень с галочкой напротив «Новых людей».

якутск.рф / Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска

В итоге, как считает Вадим Березиков, тот молодой электорат, который таки дошел до избирательных участков или принял участие в электронном голосовании, где это было возможно, в массе своей голосовал за «новых».

«Что касается неких договоренностей с АП, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: они были. Как были они и у "эсеров", и у ЛДПР, да, собственно, у всех, включая каких-нибудь "Коммунистов России". И, скорее всего, договоренности эти касались не количества мест, которые они получат в Думе или в том или ином парламенте. А, видимо, касались правил игры на электоральном поле, где все они работают», — предположил собеседник «ПС».

Что ж, по итогам выборов-2021 «новые» прорвались в ГД. Но что дальше? Будет ли услышан новый голос в Госдуме? Или для этого их в парламенте слишком мало? Вадим Березиков поделился мнением о будущем партии:

«Опять же, думаю, что господин Нечаев оценивает происходящее с точки зрения бизнеса. Когда-то у фирмы Faberlic был, образно говоря, один ларек на Черкизовском рынке. Но правильно и грамотно развивая вот этот один ларек, они вышли на федеральную, по сути, международную сеть. И я практически уверен, что эти же принципы бизнес-стратегии они будут применять и в политической сфере».

Фото предоставлено компанией /

Да, «новых» сейчас мало. Но они пришли в Думу — во всяком случае, они сами так считают — всерьез и надолго. И поэтому будут проявлять себя инициативами, которые находят отклик у электората. Да, возможно, сейчас эти инициативы не будут услышаны. Но они, как бизнесмены, умеют еще и договариваться — в том числе с другими парламентскими партиями. И будут готовы предложить некий компромиссный проект, который может поддержать в том числе и «ЕР».

«Например, "новые люди" много говорят о прямых выборах, — напомнил Березиков. — И я не удивлюсь, если они сумеют продавить этот закон хотя бы в некой части, допустим, выборы мэров крупных городов. Они часто говорят, что нужно отдавать деньги в регионы, которые не должны так концентрироваться в центре. И это тоже здравая идея, к которой шаг за шагом могут прийти. Скажем, отменив пару трансфертов из субъектов в столицу».

Да, некоторые предложения «новых людей» выглядят нереально и пахнут популизмом. Скажем, повысить минимальную зарплату для учителей до 75 тыс. рублей или сделать должности начальников УВД и прокуроров выборными, как у американских шерифов.

«Это сейчас такие идеи выглядит абсолютно нереальными. Так же, как и передача некоторых финансовых полномочий регионам, — парировал собеседник. — Но я вновь подчеркну: они — бизнесмены. Люди, решившие свой бизнес-потенциал, свои умения вести дело конвертировать в умение вести политику. Не знаю, как господин Нечаев претворит это в жизнь, но я вижу, что у его команды есть четкий план действий».

Известный политолог Алена Август тоже считает, что «Новые люди» не могут утверждать, что они на 100% новые. За этим названием — и новички, и те, кто в политике собаку съел, и даже те, кто не раз пытался. Главная ценность партии в том, что под этим брендом она смогла объединить довольно разношерстных людей. Это хорошо отражает идеалы, декларируемые «Новыми людьми», — демократия и либерализм.

«Почему они смогли попасть в ГД? — рассуждает эксперт. — Во-первых, за счет эффекта новизны, который выражен даже в названии. Второе: неплохое финансирование. И это важный фактор. Не только потому, что тот, у кого больше денег, имеет возможно, больше шансов. А просто потому, что тогда некоторые решения быстрее приходят к результату».

vk.com / Алена Август

Партия победила и потому, что к ней пока не было претензий. Почему пока? На следующий год «новые» перейдут эту разделительную полосу – между теми, кто не был у власти, и теми, кто при ней, напомнила Август. И те решения, которая принимает власть, и непростая ситуация в стране, все это так или иначе прилипнет и к «Новым людям» тоже. Все претензии будут адресованы и к ним.

Кроме того, за все предвыборные предложения, о которых люди-то помнят (особенно оппоненты!), тоже придется отвечать. Их надо четко сформулировать, расписать механизм решений. И в 2022 году, а время течет быстро, «Новые люди» окажутся на совсем уже других выборах. Выезжать на одном только предвыборном вдохновении партия вряд ли сможет долго. Быть «новыми» каждые выборы — сложно, отметила эксперт.

«Пока сложно говорить, что они смогут что-то кардинально изменить в Госдуме. Но, тем не менее, это уже другой парламент. Пятипартийный, чего давно не было. Это возможность тестировать запросы. И это — повод для дискуссий. Когда вы сидите в кафе одной компанией и уже все друг про друга знаете, вдруг приходит пятый новичок, садится с вами за стол — и разговор течет по-другому. На это весь и расчет — что изменится тональность дискуссий в Госдуме, а, возможно, и некоторые ее решения. Хотя мы понимаем, у кого контрольный пакет».

Ранее «Политика Сегодня» разбиралась, почему никто из малых партий, кроме «Новых людей», так и не смог прорваться к заветному месту в российской Госдуме. Подробнее — в нашей статье.