Армения попросила Россию защитить ее территории в рамках договора 1997 года

Ереван обратился к России с просьбой о помощи по вопросу защиты территорий. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Армения просит РФ помочь защитить ее территориальную целостность. Ереван будет предпринимать соответствующие действия в рамках ОДКБ.

«Так как нападение (со стороны Азербайджана. — Прим. ред.) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года», — сказал Армен Григорян.

Письменная просьба о защите будет направлена в Москву, добавил Григорян.