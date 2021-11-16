Сотрудник севастопольской администрации Кирпичников обвиняется в превышении полномочий

Руководитель департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет считает, что начальник превысил должностные полномочия.

Согласно неофициальной информации, фигурант якобы мог оказать содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов. Оперативники ФСБ недавно осуществили выемку документов в указанном департаменте.

По факту возможного нарушения законодательства руководство городской администрации проведет проверку, сообщило ForPost.