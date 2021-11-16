Вторая экспертиза подтвердила вменяемость стрелявшего в казанской гимназии

Вторая психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводили в Санкт-Петербурге, показала, что открывший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев вменяем. Теперь молодой человек может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщил его адвокат Владимир Богдан.

Представитель стороны защиты напомнил, что, согласно результатам первой экспертизы, Галявиев был признан невменяемым. Адвокат отметил, что сейчас обвиняемого этапировали из Санкт-Петербурга в Казань. Он находится в СИЗО №1.

"Следствие считает, что он вменяемый и усиленно пытается это решение получить. Это версия следствия. Моя версия — это недобросовестное поведение следствия. Нет основания не доверять выводам врачей центра им. Сербского", — подчеркнул Богдан.

На данный момент он не может добиться встречи со своим подзащитным, так как не имеет специального разрешения. По словам адвоката, Галявиев находится в изоляции и лишен возможности общаться с внешним миром.