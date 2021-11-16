Вакансия контролера QR-кодов открылась в казанском метро

Метрополитен Казани открыл вакансию контролера по проверке QR-кодов, об этом стало известно после публикации Метроэлектротранса в Telegram.

Набор кандидатов осуществляется в срочном порядке. В их обязанности будет входить проверка QR-кодов на станциях казанского метрополитена. Оплата составит 20 тысяч рублей на руки.

Продолжительность рабочего дня контролера QR-кодов составит 8 часов. Специалисты будут работать в две смены. Требование о наличии цифрового кода также предъявляется к самим соискателям.

Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды для пользования общественным транспортом. Новая мера по борьбе с коронавирусом начнет действовать с 22 ноября 2021 года.