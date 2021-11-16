Глаз народа. На российских дорогах появятся «народные инспекторы»

В июне 2022 года на российских улицах должны появиться «народные инспекторы». Об одноименном мобильном приложении для фиксации нарушений ПДД говорят уже несколько лет, однако новый старт инициативе 14 ноября дал Владимир Путин. Президент поручил правительству проработать законодательную базу для введения подобной практики.

Суть ее проста: любой человек сможет установить на свой телефон приложение «Народный инспектор» и с помощью него фотографировать или снимать на видео нарушителей дорожного спокойствия. Аналогичная технология уже работала (правда, в слегка урезанном виде) в сервисе «Помощник Москвы», который позволял жителям столицы фиксировать случаи неправильной парковки.

Охват «инспектора» станет куда выше. С помощью приложения можно будет сообщать ГИБДД о проезде автомобиля на красный сигнал светофора, развороте в неположенном месте, выезде на «встречку», движении по полосе для общественного транспорта и многом другом. В частности, человек будет иметь право заявить правоохранителям, даже если машина не уступила ему дорогу на пешеходном переходе.

Чтобы пользоваться «Народным инспектором», необходимо будет лишь авторизоваться через свой аккаунт на Госуслугах. Благодаря этому сотрудники ГИБДД будут знать, кто оставил заявку.

Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области /

Проблемы с кадрами

Дело осталось за малым – оформить поправки к действующему законодательству.

«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола <…> на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — говорится в поручении президента.

За сложной формулировкой кроется простой смысл: мобильные устройства пользователей «Народного инспектора», по сути, приравняют к автоматическим полицейским радарам, которые фиксируют, к примеру, превышение скорости. Отличие лишь в том, что последние работают полностью в автоматическом режиме (и именно так и должно быть, гласит КоАП), а смартфон сможет снимать нарушителей только благодаря оператору.

При этом остается открытым вопрос, будут ли настоящие инспекторы рассматривать все поступающие жалобы или решение об административном правонарушении будет выписываться лишь на основании нескольких фотографий от «народного инспектора». Независимый автоэксперт Дмитрий Попов считает, что сейчас в стране нет «человекоресурсов» для анализа поступающих заявок.

«Сейчас у нас не хватает инспекторов для того, чтобы просто патрулировать улицы и находить административные правонарушения. Где мы найдем инспекторов, которые будут рассматривать тысячи фотографий в день? А еще же надо выявлять дублирующие фотографии, различные ошибки и прописанный в законодательстве нюансы, например, "крайнюю необходимость", когда человек совершил нарушение, чтобы избежать более тяжелой ответственности. Кто это будет анализировать? По одним фотографиям это невозможно сделать», — возмутился специалист.

pixabay.com /

К тому же общий уровень знания ПДД среди населения страны невысок, посетовал собеседник «Политики Сегодня». За обращениями от малограмотных в отношении дорожного движения россиян последуют ответные оспаривания в судах.

«Проблема не в самом приложении, а в квалификации людей, которые будут принимать решение о правонарушении, — подчеркнул Попов. — Грубый пример: на Троицком мосту в Петербурге 30 человек объезжают огромную пробку по трамвайным рельсам, поскольку они знают правила лучше, чем 500 водителей, стоящих в пробке. И сразу на них польются сотни "доносов". То же самое касается других "очевидных" нарушений. Немногие знают, в чем отличие тротуара от придомовой территории, а простого участка земли от газона, где нельзя парковаться».

Впрочем, приложение можно отдать и в более умелые руки. С помощью «Народного инспектора» должностные лица смогут снимать нарушителей даже в нерабочее время, поскольку они «все-таки давали присягу», резюмировал автомобильный эксперт. Сотрудникам ГИБДД с камерой в руках верится больше, чем прохожему, который не знает отличия «обгона» от «опережения».

Справка ПС

Летом 2019 года Верховный суд постановил, что ГИБДД больше не может выписывать штрафы, основываясь на фотографиях из приложения «Помощник Москвы». Доказательством неправильной парковки может служить только запись со стационарного автоматического устройства или с регистратора автомобиля, заявили в суде. После этого ГИБДД приняла решения отказаться от использования приложения.