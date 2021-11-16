Омские правоохранители обыскали квартиру бывшего депутата Головачева

Оперативные мероприятия проводили в офисе ООО «Агрофирма Омская» и в квартире у экс-депутата Сергея Головачева в рамках уголовного дела.

Фигурантами дела стали руководители ООО «Агрофирма Омская» из-за неправомерных действий при банкротстве. ФСБ России установила, что в период с 2018 по 2020 год неизвестные выводили имущество из конкурентной массы банкротящегося предприятия.

Эти действия привели к отчуждению 10 тыс тонн зерна на сумму в 44 млн рублей в адрес аффилированных компаний сотрудников компании. Учредителем ООО «Агрофирма Омская», которая связана с бывшим депутатом Сергеем Головачевым.

Ранее обыски прошли в департаменте капитального строительства Севастополя. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ изъяли документы.