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Министерство труда предоставило актуальный производственный календарь на 2022 год

Общество
Министерство труда предоставило актуальный производственный календарь на 2022 год

Россияне будут отдыхать почти четыре месяца в следующем году с учетом выходных и праздничных дней. Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило производственный календарь.

Граждан России традиционно ждут длинные новогодние выходные в начале следующего года. Каникулы продлятся до 9 января 2022 года. Впервые в этом году 31 декабря сделали официальным выходным. До этого много лет предложение сделать нерабочим день в канун Нового года носило лишь рекомендательный характер.

«31 декабря в 2021 году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня — 3 января 2021 года», — сообщили в Правительстве РФ.

Следующие выходные ждут россиян 23 февраля, а затем — в марте, они будут приурочены к Международному женскому дню. Далее отдых запланирован в период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Еще россиян ждут нерабочие дни в июне и ноябре. В совокупности гражданам будут предоставлены 120 дней отдыха в 2022 году.

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