Дед Мороз перед стартом праздников прошел курс вакцинации

Главный зимний волшебник России Дед Мороз сделал прививку от коронавируса, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
По словам главы региона, Дед Мороз прошел полный курс вакцинации и готов к празднованию своего дня рождения в Великом Устюге. Позднее он отправится в тур по России. Посетить все мероприятия с участием Деда Мороза можно при наличии QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе, пишет РБК.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об ускорении темпов вакцинации в регионах страны. Граждане могут привиться в медицинских учреждениях и пунктах вакцинации. Доступны препараты отечественного производства «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».