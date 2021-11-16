Пустил по кругу. Рецидивист из Омска воровал часы из одних ломбардов и сдавал в другие

В Омске сразу две сотрудницы ломбардов обратились за помощью в полицию, причем с подозрительно похожими заявлениями. Как оказалось, они пожаловались на одного и того же налетчика. Вор заходил в ломбард, долго выбирал элитные золотые часы, просил показать их поближе, а затем спешно исчезал с драгоценным изделием в руках. Издание «Омск-информ» сообщает, что общая сумма ущерба составила 82 тыс. рублей.



Подозреваемого оперативно задержали в одной из в амурских деревень. Им оказался 34-летний рецидивист, который уже имел судимость за подобный промысел. На допросе он рассказал, что все награбленное он оперативно сдавал коллегам потерпевших — в местные ломбарды.

Похищенные часы ищут, а на «великого комбинатора» завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob назвал Омск и Новосибирск худшими городами России по культуре вождения.