Кедми объяснил, чего на данный момент больше всего боятся США

Единственным человеком в американской элите, который способен решать серьезные и даже глобальные вопросы, является Джо Байден, и поэтому в США больше всего боятся, что действующий президент страны досрочно покинет Белый дом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, который убежден в том, что в США просто нет альтернативы нынешнему президенту, обладающему необходимыми навыками и способностями для руководства страной, несмотря даже на его возраст и все поводы для критики. Поэтому многие американцы из разных слоев общества боятся, что Байден досрочно покинет пост главы государства.

«Какая самая большая угроза сегодня для США? От чего все Соединенные Штаты содрогаются, если, не дай бог, это случится? Если начнет кашлять Байден. Если, не дай бог, он не сможет по состоянию здоровья исполнять президентские обязанности или делать вид, что он их исполняет, это станет самой большой катастрофой для США. Этого боятся все американцы, все политики, потому что тогда действительно будет ужас», — заявил Кедми.

Ведь если Байден досрочно сложит с себя президентские полномочия, его место займет вице-президент Камала Харрис. А «президент Камала», подчеркнул политолог, по мнению самих американцев, является самой большой угрозой для Соединенных Штатов.

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Также Яков Кедми объяснил, по какой структуре в США выстроена власть: все «серьезные дела» в Вашингтоне находятся под контролем президента, а Госдепартамент занимается «всякой мелочью». Например, госсекретарь Энтони Блинкен решает вопросы, связанные с Украиной, Польшей и всей остальной Европой кроме Германии. А внимание Байдена сосредоточено на вопросах, являющимися ключевыми для будущего Америки, на отношениях с Россией и Китаем, объяснил эксперт.

«Несмотря на все, что о нем (о Джо Байдене) говорят, в американском бедламе он самый разумный. Он самый опытный, он там единственный дипломат. Он пытается как-то сохранить курс США в этом океане, чтобы не получилась ситуация неуправляемого корабля в шторм», — заявил израильский политолог.

Поэтому, по его словам, поднятый поляками и литовцами «бестолковый шум», который по глупости поддержала и остальная Европа, большого значения не имеет. Важными Байден считает два вопроса – достижение договоренностей с Россией и Китаем.