Президент России и лидер Белоруссии на фоне миграционного кризиса провели телефонные переговоры

Российский президент Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе с Польшей. Кроме того, они затронули тему совместных действий по обороне границ Союзного государства.

Путин и Лукашенко провели переговоры по телефону. Белорусский лидер проинформировал коллегу о беседе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Он состоялся накануне и также имел отношение к ситуации с беженцами на границе.

Одной из тем беседы Путина и Лукашенко стали совместные учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.

Немногим ранее российский президент провел переговоры с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Они выразили готовность к содействию миру и стабильности в Афганистане. На ближайшее время запланирована отправка гуманитарной помощи РФ для Кабула, рассказал Путин Раиси.