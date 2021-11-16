Путин обсудил с президентом Ирана Раиси обстановку в Афганистане

Президент России Владимир Путин и иранский лидер Эбрахим Раиси обсудили обстановку в Афганистане и поставку гуманитарной помощи в Кабул.

Лидеры созвонились по телефону и поговорили о ситуации в Афганистане. Путин сообщил Раиси о скорой поставке российской гуманитарной помощи в Кабул.

«При обмене мнениями об обстановке в Афганистане подчеркнута готовность содействовать установлению в этой стране мира и стабильности», — указано в сообщении Кремля.

Путин и Раиси также поговорили о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Российский лидер и президент Ирана подтвердили, что настроены и на дальнейшую координацию по Сирии.