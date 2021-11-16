Президент Путин заявил о постепенном возобновлении объемов авиаперевозок в стране

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым, где сообщил о восстановлении авиаперевозок в России.

Путин сообщил, что больше всего от пандемии коронавируса пострадала сфера воздушных перевозок. Самой крупной компанией в России является «Аэрофлот».

«Восстановление потихонечку идет, во всяком случае на внутренних линиях пассажиров больше, чем было в прошлом году. Но в целом поток пока ниже, чем до кризиса в 2019 году», — сказал президент РФ.

Полубояринов согласился с президентом в данном вопросе. Он отметил, что кризис связанный с авиаперевозками в стране продолжается, но в целом ситуация лучше, чем в остальном мире. Он добавил, что восстановление глобального рынка идет медленно, но Россия является лидером по возобновлению внутренних перевозок.