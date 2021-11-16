В Турции задержали ключевого подозреваемого по делу об убийстве президента Гаити

Сотрудники полиции задержали мужчину, который может стать подозреваемым в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Его поймали в международном аэропорту Стамбула.

По предварительным данным, задержанным оказался палестинец. По информации СМИ, он находится в «красном списке» Интерпола, как причастный к убийству президента. Известно, что мужчине 63 года. Он прибыл в Стамбул из Америки. При себе имел палестинский, иорданский и гаитянский паспорта. В настоящее время задержанный находится в тюрьме Мальтепе.

Убийство Моиза произошло в июле 2021 года. Неизвестные напали на резиденцию президента ночью. На теле президента Гаити было огнестрельное ранение.