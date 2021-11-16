Nord Stream 2 потребуются бюрократические перестановки для сертификации «СП-2»

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение о приостановке сертификационного процесса компании-оператора газопровода «Северный поток — 2».

Корпорация Nord Stream 2 AG пока что не будет сертифицироваться в качестве независимого оператора, пока не будут решены некоторые вопросы организационного и юридического характера.

«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», — указывается в сообщении Bundesnetzagentur.

Представители регулятора Германии отмечают, что намерены заново запустить процедуру сертификации, когда Nord Stream 2 передаст основной капитал и прочие ресурсы в собственность дочерней структуры, которая зарегистрирована в ФРГ.

Соответствующее решение будет приниматься «в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев». Крайний срок для этого определен 8 января следующего года.

Окончательная стадия строительства трубопровода «Северный поток — 2» завершилась 10 сентября текущего года. Первоначально ожидалось, что магистраль смогут достроить еще в конце 2019 года, но впоследствии различные санкции приводили к откладыванию реализации проекта.