Центризбирком наградил Пискарева и Климова за организацию парламентских выборов в России

Главу комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева наградили за содействие в организации парламентских выборов. Об этом сообщается в постановлении Центризбиркома.

Медали комиссии за организацию выборов в Госдуму удостоились глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, поощрить медалью ЦИК РФ «За содействие в организации выборов» Климова Андрея Аркадьевича, Пискарева Василия Ивановича», — говорится в сообщении ЦИК.

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