Петербург опередил Москву по числу случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб зафиксировал 3 131 случай заболевания от коронавируса в Северной столице за последние сутки на 16 ноября. Петербург опередил столицу более чем на 500 пунктов.

Федеральный оперативный штаб по числу заболеваний, выздоровлений и смертности от коронавируса опубликовал актуальные данные на 16 ноября. В Санкт-Петербурге выявили 1 131 случай заболевания COVID-19, в Москве зафиксировали 2 606 заболевших человек. Днем ранее оперштаб отметил 2 968 случаев заболевания. Петербург уже обгонял столицу по данному вопросу более месяца назад.

Число выздоровлений в Северной столице за последние сутки составило 3 419 случаев. Всего в России за предшествующий день выздоровели 34 161 человек. По сравнению с данными месячной давности, показатель отражает положительную динамику.

За последние сутки в России умерло 1 240 человек. Всего зафиксировано 257 837 летальных исходов с начала пандемии.