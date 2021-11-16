Начальника структурного подразделения Росприроднадзора по ПФО задержали в Нижегородской области

Начальника структурного подразделения Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу подозревают в превышении полномочий. Нижегородский СК возбудил уголовное дело.

По предварительной версии, весной 2020 года адвокат вместе с начальником «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» незаконно взяли с директора коммерческой организации 1,5 млн рублей. Мужчина хотел получить лицензию на обращение с твердыми бытовыми отходами,

В настоящее время обыски проводят на работе и в домах фигурантов, в ходе которых изымается необходимая документация. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение.