Президент США Джо Байден несколько раз возвращал на доработку предлагаемые ему проекты антироссийских санкций. Причина — в их недостаточной жесткости, пишет авторитетное издание Politico.

Американские журналисты со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, передали, что минимум трижды Байдену предлагались пакеты ограничений в отношении Москвы, но он всякий раз возвращал их на доработку. Источники в Белом доме уточнили, что речь не идет о нанесении ущерба российскому народу — американский лидер хотел убедиться, что санкции достаточно «умные».

«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против России, он трижды отправлял его им обратно... Он заявил, что пакет санкций недостаточно жесткий», — отмечали собеседники Politico.

Отношение жителей стран коллективного Запада к антироссийским санкциям становится все более неоднозначным. Ранее, к примеру, обозреватель издания Forbes предложил Белому дому отказаться от экономической агрессии и перейти к конструктивному диалогу с кремлем.