В Кабмине заявили о необходимости эксперимента перед введением QR-кодов на транспорте в России

Правительство будет отрабатывать введение QR-кодов на транспорте самым тщательным образом, об этом заявил первый заместитель председателя кабмина РФ Андрей Белоусов.

Сначала будет проведен эксперимент, в ходе которого отработают технологии по внедрению системы QR-кодов. Кабмин постарается минимизировать все риски, но это принятие закона о QR-кодах на транспорте — абсолютная необходимость, убежден первый зампред Правительства России.

«Введение QR-кодов на авиаперевозки будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны», — подчеркнул Белоусов.

Ранее кабмин внес законопроект об использовании QR-кодов на транспорте в Госдуму. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.