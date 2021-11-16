Квартирный вопрос. Экс-депутатов Госдумы выселяют из служебного жилья

С сентябрьских выборов прошло почти два месяца, состав Госдумы VIII созыва давно определен, однако некоторые российские депутаты, не сумевшие переизбраться еще на один срок, до сих пор не могут принять суровую правду. Особенно, когда дело касается квартир, выделенных государством.

После окончания работы Госдумы VII созыва все чиновники, оставшиеся без депутатского мандата, обязаны были освободить служебную жилплощадь. Народным избранникам назвали «день Д» — вечером 11 ноября (спустя месяц после прекращения полномочий 12 октября) от парламентариев ждали ключи от столичных апартаментов. Если верить источнику «Ведомостей», девять человек пренебрегли требованиями начальства.

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», — доложил инсайдер.

И «основания» эти весьма весомые — вопросом уже занялся председатель Госдумы Вячеслав Володин. На последнем заседании он обратился к лидерам фракции и попросил их «повлиять» на непослушных экс-депутатов, которые не торопятся покидать служебные квартиры.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Пофамильно нарушителей называть не стали, но их партийная принадлежность известна: девять ключей оставили себе представители ЛДПР и «Единой России». Если народные избранники в ближайшее время не выполнят требования властей, к делу придется подключить силовиков, пригрозил Володин.

«Квартирный вопрос» на этом не завершился. На том же заседании председатель Госдумы вынес на обсуждение щедрость еще 17 действующих депутатов, которые расселили в служебные квартиры родственников и даже помощников с их семьями. Речь шла, в частности, о народных избранниках, прибывших в Москву из регионов.

«Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу или супруга и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», — обратил внимание Вячеслав Володин.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с «Политикой Сегодня» признался, что не располагает информацией о засевших в столичных квартирах однопартийцах. Правоохранителям вряд ли придется выселять непокорных политиков, усомнился представитель либерал-демократов, ведь «на его памяти» подобных прецедентов не возникало.

«У нас такая ситуация возникает каждый раз, когда переизбирается новый созыв Госдумы, — посетовал Нилов. — Как правило, до силовиков не доходит. Думаю, что все эти призывы и работа руководства фракций позволят нормализовать ситуацию в ближайшее время, без применения крайних мер».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Справка ПС

Сейчас российские власти предоставляют около 300 служебных квартир для депутатов Госдумы. Новоиспеченные парламентарии, которые пока не могут заселиться, живут в отеле «Holiday Inn Москва Лесная». Служебное жилье располагается на Варшавском шоссе и улице Улофа Пальме в Москве.