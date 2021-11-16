Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной и еще четырьмя странами

Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить регулярное авиасообщение между Россией и еще пятью странами мира.

Нововведение вступит в силу уже с 1 декабря. Начиная с этого времени, в РФ снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты с Кубой, Мексикой и Катаром. Кроме того, страна приняла решение возобновить авиасообщение с такими странами мира, как Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика и Монголия.

Согласно предварительной информации, с первого декабря самолеты в Аргентину и Бразилию будут отправляться из России два раза в неделю. Аналогичным образом лайнеры воздушной авиации будут летать в Коста-Рику. Кроме того, оперштаб разрешил осуществлять два рейса в неделю в Бангладеш, и три — в Монголию.