РФПИ прогнозирует одобрение ВОЗ «Спутника V» к концу 2021 года

Вакцину от коронавируса «Спутник V» могут одобрить в ВОЗ к концу 2021 года, такое предположение высказали в Российском фонде прямых инвестиций.

Всемирная организация здравоохранения уже несколько раз откладывала одобрение российского профилактического препарата. Неделю назад помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что требуются некоторые уточнения нормативных требований. Тогда же она отметила, что процесс согласования продвигается.

Векторная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована летом 2020 года, это был первый в мире профилактический препарат против коронавирусной инфекции. Он состоит из двух компонентов, уколы рекомендуется делать с промежутком 21 день.