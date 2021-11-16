Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ливийский фельдмаршал Хафтар стал третьим кандидатом на пост главы государства

Политика
Ливийский фельдмаршал Хафтар стал третьим кандидатом на пост главы государства

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы на участие в выборах президента страны. Голосование запланировано на 24 декабря.

Фельдмаршал Хафтар стал третьим выдвиженцем на пост главы государства, сообщили на телеканале «Аль-Хадас». На время выборов он передал полномочия своему заместителю.

В декабре в Ливии также состоятся и парламентские выборы. На участие в процедуре документы подали порядка 600 человек. Регистрация кандидатов началась 8 ноября. Документы принимаются до 22 ноября.

Ранее стало известно, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам зарегистрировался на выборы президента. Он прошел процедуру в городе Сабха.

#выборы #ливия #хафтар