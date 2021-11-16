Ливийский фельдмаршал Хафтар стал третьим кандидатом на пост главы государства

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы на участие в выборах президента страны. Голосование запланировано на 24 декабря.

Фельдмаршал Хафтар стал третьим выдвиженцем на пост главы государства, сообщили на телеканале «Аль-Хадас». На время выборов он передал полномочия своему заместителю.

В декабре в Ливии также состоятся и парламентские выборы. На участие в процедуре документы подали порядка 600 человек. Регистрация кандидатов началась 8 ноября. Документы принимаются до 22 ноября.

Ранее стало известно, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам зарегистрировался на выборы президента. Он прошел процедуру в городе Сабха.