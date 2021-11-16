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Российский боец Хожиев арестован в США по делу об убийстве врача

Происшествия
/ Обновлено: 16 ноября 2021 11:47
Российский боец Хожиев арестован в США по делу об убийстве врача

Суд арестовал бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати в США.

Преступление было совершено в Мемориальной больнице Гуама. Хожиев и рентгенолог стали спорить по поводу вакцинации против коронавируса. В ходе словесной перепалки боец стал применять силу и задушил врача, после чего ударил его в горло дважды.

Полиция обнаружила тело жертвы на полу в луже крови. Хожиев сразу признался в содеянном. Стражи порядка задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Суд вынес решение арестовать его. В настоящее время Хожиева отпустили под залог в миллион долларов.

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