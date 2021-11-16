Раковая еда. Испанские ученые напомнили об опасности пальмового масла

Предупреждения о том, что в еде, которая продается в супермаркетах, зачастую содержатся вредные вещества звучат часто. Однако испанская команда ученых Worldwide Cancer Research пошла дальше, утверждая, что пальмовое масло, которое повсеместно содержится в продуктах питания, является не просто самой распространенной причиной появления онкологических заболеваний, но и имеет опасное свойство изменять геном человека, сообщает научный журнал Nature.

Дело в том, что исследователи обнаружили сильную связь между употреблением растительного продукта и изменением ДНК опухолей, отмечая, что опасные жирные кислоты делают метастазы «более агрессивными» из-за формирования некой «сети», которая позволяет «общаться» больным клеткам со здоровыми, тем самым ускоряя распространение болезни.

«Это открытие является огромным прорывом в нашем понимании того, как диета и рак связаны, и, что, возможно, более важно, как мы можем использовать эти знания для создания новых лекарств», — заявила доктор Хелен Риппон, главный исполнительный директор Worldwide Cancer Research.

Обнаружив это, ученые придумали способ как заблокировать образование метастаз при различных видах рака. Лекарства, которыми они собираются воспользоваться, будет производиться на основе специальных антител. Отмечается, что компания по сбору денег уже получила более 35 миллионов долларов от частных инвесторов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ученые не стали заниматься разработкой диеты, исключающую из рациона канцерогены, и посоветовали просто не употреблять пальмовое масло.

«Слишком рано определять, какой тип диеты может потребоваться пациентам с метастатическим раком. Тем не менее, основываясь на результатах, можно подумать, что диета с низким содержанием пальмитиновой кислоты может быть эффективной в замедлении процесса», — заявил профессор Сальвадор Азнар-Бенита, старший руководитель группы исследователей.

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