Силовики пришли с обысками к украинскому депутату Илье Киве

Сотрудники правоохранительных органов Украины пришли с обысками в дом к Илье Киве, который поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения. Об этом сообщил сам депутат Верховной рады.

Обыск проводят сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований Украины (ГБР). По версии депутата, на него оказывается давление, а власти намерены выставить его из страны из-за его борьбы за прекращение войны в Донбассе и восстановление отношений с Россией.

«Подобным давлением нашу позицию не изменить, мы и дальше будем и обличать власть, и бороться с этим правовым беспределом», — сообщил он.

Напомним, что Илья Кива стал фигурантом уголовного дела по статье о государственной измене. Причиной этому послужил видеоролик с поздравлением президента РФ Путина с Днем рождения, в котором он называет его лидером дружественного народа.