Сеть Медиагруппы «Патриот» насчитывает 117 средств массовой информации

Партнерская сеть Медиагруппы «Патриот» насчитывает уже 117 СМИ из 47 регионов России, к партнерству подключилось более 500 региональных пабликов соцсети «ВКонтакте».

Такое сотрудничество позволяет максимально оперативно делиться новостями из самых отдаленных уголков страны, заявил глава Медиагруппы «Патриот» Александр Христофоров.

«При этом Медиагруппа не планирует останавливать свое расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития — это объединение под эгидой Медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в состав Медиагруппы городских пабликов из каждого города России», — отметил Христофоров.

Главная цель партнерского сообщества — создание благополучного информпространства и противостояние фейкам в стране. Сеть насчитывает 640 площадок для размещения новостей по всей России. О создании Медиагруппы «Патриот» было объявлено 1 октября 2019 года.