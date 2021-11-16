Меркель обсудит с лидерами Евросоюза предложение Лукашенко о решении миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил исполняющей обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель решение миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом сказал сам глава республики.

По его словам, немецкий политик взяла паузу в переговорах, чтобы обсудить идею с другими лидерами стран Европейского союза. Затем она возобновит беседу с президентом Белоруссии.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Ангелы Меркель состоялся 15 ноября. Главной темой был миграционный кризис на польской границе. Политики обсудили пути решения этой проблемы, а также вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам.