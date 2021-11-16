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Володин призвал выселить девять экс-депутатов из служебных квартир

Политика
/ Обновлено: 16 ноября 2021 11:13
Володин призвал выселить девять экс-депутатов из служебных квартир

Девять бывших депутатов должны выехать из служебных квартир. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий объяснил, что в некоторых таких квартирах живут помощники и родственники экс-депутатов.

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов, — пишут «Ведомости».

Володин составил список бывших парламентариев, которые еще не покинули государственные апартаменты. Председатель Госдумы не назвал точные фамилии, но уточнил, что квартиры занимают некоторые экс-депутаты «Единой России» и ЛДПР.

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