Экс-глава МВД Украины Аваков: Зеленский попал в ловушку после парламентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский становится авторитарным. Об этом в беседе с местными СМИ заявил бывший глава МВД страны Арсен Аваков.

Экс-глава украинского ведомства считает, что Зеленский попал в ловушку. Это случилось после парламентских выборов. Тогда не осталось никакого баланса и президентское «я могу все» стало клеткой, из которой лидеру трудно будет выбраться.

«Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой», — говорится в комментарии Авакова.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что Зеленский взял власть под свой контроль. Он пытается подчинить себе все государство, подчеркнул политик в беседе с журналистами издания «Украина.ру».