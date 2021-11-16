Сорокин ответил на обвинения британских СМИ в подкупе ФИФА

Экс-директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил, что обвинения британских СМИ о якобы имевшем место подкупе Россией чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки мирового первенства 2018 года не имеют под собой никаких оснований.

Британский журналист Ник Харрис ранее написал в соцсетях, что сборная Англии отобралась на ЧМ-2022, но при выборе страны-хозяйки была задействована коррупционная схема. По его словам, аналогичная ситуация произошла в 2018 году в случае с Россией. Алексей Сорокин опроверг эти сообщения.

«На самом деле, это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже все сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали», — поделился он с РИА Новости.

Летом 2017 года ФИФА обнародовала отчет о расследовании процедуры выборов страны для проведения мирового первенства 2018 и 2022 годов, при этом никаких нарушений выявлено не было.

В следующем году Катар впервые примет чемпионат мира по футболу. В настоящий момент проходят отборочные матчи, команды распределены с группы A по J.