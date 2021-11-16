Байден выразил поддержку принципу «одного Китая»

Президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает «независимость Тайваня». Об этом представитель американской администрации высокого ранга сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Заявление лидера Соединенных Штатов прозвучало во время его онлайн-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам представителя Белого дома, собеседники провели широкую дискуссию по Тайваню.

«Президент Байден ясно подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая", а также принципов, на которых она основана», — сказала она.

Как сообщало Центральное телевидение Китая, первые официальные переговоры КНР — США на высшем уровне со дня инаугурации Джо Байдена продолжались более трех часов. Си Цзиньпин, в частности, призвал собеседника конструктивно решать разногласия между Пекином и Вашингтоном.