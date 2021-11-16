Туристический поток иностранцев в Россию сократился почти в 25 раз с января по сентябрь

Поток туристов, прибывающих в Россию из других стран, сократился в 24 раза за три квартала текущего года. Подробные данные предоставила Ассоциация туроператоров России.

Почти девять миллионов иностранцев прибыли в страну в период с января по сентябрь 2021 года. Данные предоставлены статистикой Пограничной службы ФСБ России. Из этого потока около 175 тысяч людей прибыли с туристическими целями.

«Общий въездной поток сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а туристический — как минимум в 24 раза», — сообщили представители ассоциации.

Больше всего за этот период прибыло туристов из Кубы, Германии, ОАЭ, Турции и Индии. Возможно в данных статистики есть небольшая погрешность, так как некоторые путешественники приезжают к родственникам, отмечая при этом туристические цели.

В России появилась туристическая премия «Маршрут построен», передает телеканал «360». Она создана для поддержания внутреннего туризма в стране.