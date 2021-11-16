Быстрый ход эволюции мог стать причиной вымирания древних видов животных

Быстрые темпы эволюции могут свидетельствовать о нестабильном характере вида и привести к его вымиранию, убеждены исследователи из Бристольского университета.

Группа ученых изучала ящериц, змей и их родственников — лепидозавров. Они появились на Земле 250 миллионов лет назад и разделились на две основные группы: скваматы, которые близки к современным ящерицам и змеям, и ринхоцефалы. Последние выступают родственниками туатаров-рептилий, эндемичных для Новой Зеландии. Оказалось, что медленное развитие конкретного вида помогло ему сохраняться на Земле более продолжительное время.

«Медленный и устойчивый выигрывает гонку. В классической басне Эзопа быстрый заяц проигрывает гонку, в то время как медлительная черепаха пересекает финишную черту первой», — заявил один из ученых по итогам исследования.

Работа ученых подтверждает гипотезу, выдвинутую известным палеонтологом Джорджем Гейлордом Симпсоном в 1944 году. Он рассмотрел фундаментальные закономерности эволюции в рамках дарвиновской эволюции и заметил, что многие быстро развивающиеся виды принадлежат к нестабильным группам, которые потенциально адаптируются к быстро меняющимся условиям.

Ранее исследователи нашли новый вид динозавров, которые обитали на территории нынешней Гренландии. Эти динозавры жили около 214 миллионов лет назад. Они представляли собой двуногого травоядного ящера с длиной шеей, сообщает телеканал «360».