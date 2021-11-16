Объявленный в международный розыск боец ММА задержан Интерполом в Красноярске

Сотрудники Интерпола задержали находившегося в международном розыске 24-летнего бойца ММА. Мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Украины, а именно в вымогательстве, похищении людей и создании преступного сообщества. Об этом сообщает УМВД по Красноярскому краю.

Спецоперацию проводили правоохранители при силовой поддержке ОМОНа. Злоумышленник был задержан в ночном клубе, где он работал охранником.

Мужчину отправили под арест на два месяца. Решается вопрос об экстрадиции.