Диетолог Нефедова перечислила правила питания при сахарном диабете

Диабетикам не устанавливают специальную диету для поддержания здоровья. Диетолог Наталья Нефедова перечислила основные особенности данного заболевания.

Сахарный диабет является хроническим эндокринным заболеванием, который сопровождается повышением уровня глюкозы в крови. Специалист рассказала, что никакой особой диеты при заболевании не назначается.

«Нет диеты для диабета, как, например, при подагре. Это должен быть нормальный здоровый рацион, как для любого другого человека», — передает слова эксперта издание «Народные Новости».

Необходимо следить за содержанием клетчатки, потреблять цельнозерновые культуры, есть больше фруктов и овощей. Диетолог отметила, что чрезмерное потребление сахара не является причиной появления диабета.

Важно профилактировать развитие инфекционных заболеваний у детей, передает телеканал «360». Эндокринолог Мария Калошина перечислила меры, позволяющие снизить риск развития диабет у ребенка.