Президент США Байден заявил о важности обмена мнениями с лидером Китая

США и Китай не должны перейти от соперничества к конфликту. Об этом сказал американский президент Джо Байден во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам главы Белого дома, между странами должна быть прямая и простая конкуренция. Президенты должны сделать все, чтобы соперничество между Вашингтоном и Пекином не переросло во что-то более серьезное — намеренно или ненамеренно.

Джо Байден также подчеркнул необходимость обмена мнениями между лидерами, так как они всегда коммуницировали «честно и открыто».

«Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек», — добавил американский лидер.

Во время онлайн-встречи Си Цзиньпин говорил, что Китай и США должны уважительно относиться друг к другу. Страны обязаны выполнять международные обязательства и сотрудничать друг с другом.