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Глава Карелии гарантировал сохранность северных льгот для жителей региона

Россия
Глава Карелии гарантировал сохранность северных льгот для жителей региона

Жители Карелии продолжат непрерывно получать полагающиеся северные льготы: прибавку к зарплате за работу в районах Крайнего Севера, дополнительные дни к отпуску. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

В начале ноября президент РФ подписал документ об отмене с начала 2022 года указов 1992–1994 годов о приравнивании территорий Карелии, Коми и Бурятии к районам Крайнего Севера.

Парфенчиков объяснил, что опубликованный указ носит «технический» характер.

«За десятки лет в этот нормативно-правовой акт вносилось множество изменений, он требует юридической актуализации. Сейчас Правительство России готовит новое постановление. Оно будет утверждено до конца этого года. Т.е. юридического промежутка между отменой старого документа и вступлением в силу нового – не будет», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что все льготы для жителей Карелии сохранятся.

«Еще раз подчеркну, для жителей Карелии ничего не изменится. Все преференции, в том числе надбавки к заработной плате, количество дней отпуска, сроки выхода на пенсию остаются в силе».
 
Власти Коми и Бурятии также заверили, что северные надбавки сохранятся в полном объеме. 
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