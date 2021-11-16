Мужчину ранили при стрельбе на станции метро «Библиотека имени Ленина» в Москве

Неизвестный открыл огонь на станции метро «Библиотека имени Ленина» в Москве. При стрельбе пострадал проходивший мимо мужчина — он получил ранение в шею, передают СМИ.

Инцидент произошел на переходе станции метро «Библиотека имени Ленина». Согласно предварительным данным, злоумышленник стрелял из пневматического оружия.

Информации о степени тяжести ранения пострадавшего не поступало. В причинах и обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранители разыскивают мужчину устроившего драку со стрельбой в Красногвардейском районе Петербурга. Злоумышленник нанес своему оппоненту огнестрельные ранения и скрылся