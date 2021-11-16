Героя России Чайко назначили командующим войсками Восточного военного округа

Героя России генерала-полковника Александра Чайко назначили командующим войсками Восточного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Замминистра обороны страны Николай Панков представил нового главнокомандующего руководящему составу ВВО. Мероприятие прошло в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске.

В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего Чайко. Панков отметил опыт героя России, а также подчеркнул, что он хорошо знает Восточный военный округ.

С 2017 по 2019 годы Чайко исполнял обязанности главы штаба ВВО, а также командовал войсками в период его отсутствия. Ранее он был главой группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.