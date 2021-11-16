Американцы сочли неэффективной политику Байдена по сдерживанию инфляции в США

Индекс потребительской уверенности в США опустился до 66,8, значение стало минимальным за последние десять лет, сообщает Fox News.

Ежемесячное исследование потребительских настроений в США проводит Мичиганский университет. В учреждении отметили, что таких низких показателей не отмечалось даже при бывшем президенте США Дональде Трампе.

«Примечательно, что, несмотря на всю злобу и то, что COVID-19 вызывает смерти и экономические трудности по всему миру, люди никогда не опускались до такого уровня уныния за четыре года правления президента Трампа», — говорится в материале.

Наиболее пессимистичные настроения отмечены среди пожилых респондентов и американцев с низкими доходами, рост цен на предметы первой необходимости для которых особенно чувствителен. Многие американцы считают, что действующий президент США Джо Байден не способен снизить ущерб от роста цен.