Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета России

Президент РФ Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение обнародовано на портале правовых актов.

В обновленный состав госсовета вошли губернаторы Астраханской области Игорь Бабушкин, Ленобласти Александр Дрозденко, Калужской области Владислав Шапша, Камчатки Владимир Солодов и Курганской области Вадим Шумков.

Также в орган включили глав ЯНАО Дмитрия Артюхова, Северной Осетии Сергея Меняйло, Башкирии Радия Хабирова, Республики Алтай Олега Хорохордина и главу Узловского района Тульской области Марину Карташову, а также полпреда президента в Уральском ФО Владимира Якушева.

Кроме того, из Госсовета были исключены десять человек. В распоряжении главы государства говорится, что в силу оно вступает в день подписания.