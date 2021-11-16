США обвинили Россию в «безрассудном» испытании противоспутникового оружия на орбите

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, из-за которого якобы возникла угроза безопасности МКС.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что сегодня Россия провела «безрассудное испытание» противоспутниковой ракеты против одного из своих спутников. Мероприятия якобы привели к появлению на орбите множества обломков комического мусора, которые теперь «угрожают интересам» всех стран.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в свою очередь заявил, что США выступают за разработку универсальных норм при освоении космического пространства.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками, чтобы дать ответ на «безответственные действия» России. В Пентагоне отметили, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие якобы может представлять угрозу США и другим космическим державам.