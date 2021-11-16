Журналист The Economist обвинил Россию в проверке Европы на прочность

Британское издание The Economist опубликовало материал, в котором утверждает, что Россия активно работает по направлению Польши и Украины. Однако автор материала уверен, что Москва так устроила Европе и Вашингтону проверку на прочность.

Автор статьи утверждает, что вторжения России на территорию Украины не будет. По словам журналиста, Москва может эффективнее достигать своих целей другими методами. Публицист отметил, что Россия перестала поставлять уголь на Украину. В результате этого усугубился дефицит топлива в этой стране.

Публицист отметил, что власти Украины также отключают свет и отопление, что может привести к забастовкам и протестам среди населения. В итоге это подорвет позиции главы украинского государства Владимира Зеленского.