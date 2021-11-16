«Нафтогаз» предрек миллиардные потери Украины после запуска «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал, какие потери ждут Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2». С его слов, Киев потеряет около двух миллиардов долларов.

В интервью агентству Reuters Витренко отметил, что многомиллиардные потери Украины будут эквивалентны примерно полутора процентам ВВП страны». При этом власти страны не теряют надежды заблокировать российский проект.

Глава «Нафтогаза» также уверен, что газопровод грозит мировой безопасности, поэтому Конгресс США должен наложить на оператора Nord Stream 2 AG очередные санкции. По его словам, «Россия играет не по правилам».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» будет участвовать в сертификации газопровода «Северный поток-2». Соответствующее решение было принято регулятором ФРГ.