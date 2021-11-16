Польские пограничники готовятся к ночному штурму со стороны мигрантов

Пограничная служба Польши ожидает, что мигранты предпримут попытки штурма этой ночью. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

По ее словам, мигранты обосновались у города Кузница. На данный момент они не вызывают беспокойства, мирно разбили палатки и жгут костры.

Однако пограничники находятся в полной готовности, чтобы своевременно предотвратить пересечение. По словам Михальской, силы уже сосредоточены, привлечены полиция и военнослужащие. Обстановка анализируется.

«Пока мы не наблюдаем с их стороны каких-либо действий, которые свидетельствовали бы о попытках пересечения границы. Но мы все время ожидаем, что под давлением мотивации белорусских служб они могут предпринять такие действия уже ночью», — отметила пресс-секретарь.

По данным польской полиции, у границы собралось около 3,5 тысячи мигрантов. Они не предпринимают никаких действий, однако у погранохраны уже заготовлен водомет. За ситуацией наблюдает 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат.